Çayırhan Termik Santrali'nde üniteler devreye alındı

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından 12 Nisan'da tam kapasite çalışan 4 üniteden 3'ü durdurulan Çayırhan Termik Santrali'nde yeniden 3 ünite devreye alındı. .



Korona virüs salgını ile enerji ihtiyacında da azalma meydana gelmesinin ardından 12 Nisan tarihinde EÜAŞ tarafından Çayırhan Termik Santrali'nde tam kapasite çalışan 4 üniteden 3'ünün durdurulması kararı alınmıştı. Bu karar ile hem santral hem de madende çalışanların birçoğu ücretli izne çıkartılmıştı. Çayırhan nüfusunun büyük kısmının buradan geçimini sağlaması beldede tedirginliğe yol açmıştı. Bugün termik santral ünitelerinin çalışmayan 3 ünitesi de devreye alınarak, 4 ünite birden elektrik üretmeye kaldığı yerden devam etti. Santral ile birlikte kömür ihtiyacını sağlayacak olan maden ocağı da normal üretim kapasitesine kavuştu. Santral ve maden çalışanları izinden geri çağrılırken, çalışanların işine dönmesi Çayırhan'da sevinç ile karşılandı. - ANKARA