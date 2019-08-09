Son Dakika Haberleri: Çayırhanlı sporculardan büyük başarı
Son Dakika Spor Haber

Çayırhanlı sporculardan büyük başarı

1 saat önce

Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası'nda 48 madalya alarak Türkiye 1.'si olmayı başardı.

Çayırhanlı sporculardan büyük başarı, System.String[]
Çayırhan Bushido Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası'nda 48 madalya alarak Türkiye 1.'si olmayı başardı.

İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, 48 madalya ile Türkiye 1.'si oldu. Çayırhan ve Nallıhan'ı temsilen şampiyonada yarışan Veli Kalkan ve öğrencileri, 27 altın, 17 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli başarılara imza atarken, kulübün ulusal hakemi Semiha Kurt da birçok müsabakada görev almayı başardı. - ANKARA
Boğazici Üniversitesi, İstanbul, Çayırhan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol de devrede - MUĞLA
Mete Kalkavan'dan VAR değerlendirmesi PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çayırhanlı sporculardan büyük başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]