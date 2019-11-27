Son Dakika Haberleri: Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı
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Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu.

Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu.


2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu. Ümitler kategorisinde Arzu Ceren İdeci 3 altın madalya, Abdülkadir Yamakçık 2 gümüş madalya, Selin Kararmış 2 gümüş madalya, Metehan Akkoç 1 gümüş madalya, Yıldızlar kategorisinde Gül Nisa Akkayaoğlu 3 altın madalya, Elif Eylül Acar 3 altın madalya, Arda Eren İdeci 2 gümüş madalya, Ceren Kandemir 1 gümüş, 1 bronz madalya, Hümeysa Kuluçlu 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. - ANKARA

Çayırhan, Türkiye, Alpagut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
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