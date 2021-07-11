Üye Girişi
"Çayırın efsanesi" Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, gelecek yıl vedaya hazırlanıyor Açıklaması - Son Dakika

"Çayırın efsanesi" Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, gelecek yıl vedaya hazırlanıyor Açıklaması

11.07.2021 11:34

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı, "Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan dualı çayırda 56 yıldır manileriyle seyircileri coşturan Şükrü Kayabaş, gelecek yıl Kırkpınar'a veda edip başcazgırlık görevini çıraklarına devretmeye hazırlanıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı, "Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan dualı çayırda 56 yıldır manileriyle seyircileri coşturan Şükrü Kayabaş, gelecek yıl Kırkpınar'a veda edip başcazgırlık görevini çıraklarına devretmeye hazırlanıyor.

Kırkpınar'da 56 yıldır cazgırlık yapan Kayabaş, ustası "Şirin Baba" lakaplı Mustafa Şirin'den devraldığı başcazgırlık görevini 1982'den beri aralıksız sürdürüyor.

Kayabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cazgırlığın yağlı güreşin en önemli öğelerinden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 200 maniyi hafızasında bulunduran ve yıllardır Türkiye'nin başpehlivanlarını seyircilere takdim eden Kayabaş, "Cazgır pehlivanları çok iyi bilen, onların yapmış olduğu oyunları bilen ve onları memleketleriyle takdim eden kişidir." dedi.

"Eskiden burada yarım saat şiirler ve besteler okuyorduk"

Cazgırlığa başladığı yıllarda Kırkpınar'a katılan pehlivan sayısının az olduğunu anlatan Şükrü Kayabaş, şunları kaydetti:

"Biz burada 15-20 başpehlivanı salavatladık. Rahmetli Pele Mehmet, Bursalı Mustafa ve Sakaryalı Mustafa Filiz ile 4 cazgır burada pehlivanları idare ediyorduk. Şu anda 2 bine yakın pehlivan, 10 cazgır var. Eskiden burada yarım saat şiirler ve besteler okuyorduk. Pehlivanları yaptığı oyunlara göre manilerle tanıtıyorduk. Şimdi artık o deyimler kalktı. Pehlivan çok, halk güreşleri seyretmek istiyor. Cazgır ancak birkaç şiir okumakla yetiniyor."

Kayabaş, Kırkpınar'da görev yapan cazgırlar arasında en şanslılarından biri olduğunu, son 50 yılda altın kemer kazanan Mustafa Bük, Aydın Demir, Hüseyin Çokal ve Ahmet Taşçı'yı takdim etme şansı yakaladığını dile getirdi.

Yarım asırdan fazladır Kırkpınar'da görev yaptığını ve yağlı güreşe hizmet ettiğini vurgulayan Kayabaş, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dolu tribünlerin önünde Kırkpınar'a veda etmek istediğini belirtti.

"Yine güreşe hizmet edeceğim, onlara hocalık yapacağım"

Şükrü Kayabaş, pehlivanlardaki usta-çırak geleneğinin cazgırlıkta da olduğunu, bunun yanında Türkiye Güreş Federasyonunun kurs açarak yeni cazgırların yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

"Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura'nın vefatı ile kursta eğitmenlik yapan bir tek kendisinin kaldığını anlatan Kayabaş, şunları kaydetti:

"Her sene cazgır kursu açılıyor. Çünkü cazgırlar yetmiyor artık. Şimdiki cazgırlar hem tahsilli hem yetenekli insanlar, diksiyonu çok düzgün. Benim de 10 çırağım var burada çok iyi yetiştiler. Ben de Allah izin verirse seneye burada veda etmek istiyorum ama tam kapasiteli seyircinin önünde istiyorum. Allah o günleri gösterir bize inşallah. Çünkü artık gençlere bırakalım. Ama yine güreşe hizmet edeceğim, onlara hocalık yapacağım."

Çayırın efsanesi Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, gelecek yıl vedaya hazırlanıyor Açıklaması
Çayırın efsanesi Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, gelecek yıl vedaya hazırlanıyor Açıklaması

Mustafa Şirin, Türkiye, Mevla, Pele, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Çayırın efsanesi' Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, gelecek yıl vedaya hazırlanıyor Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Havada panik anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar 11:36 Havada panik anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar Erzurumlu iş insanı, katıldığı bir düğünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 11:09 Erzurumlu iş insanı, katıldığı bir düğünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı 10:38 Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Dünyanın en zenginleri kampta! Toplam servetleri 825 milyar dolar 10:10 Dünyanın en zenginleri kampta! Toplam servetleri 825 milyar dolar Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı 10:06 Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu 09:45 Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi patlak verdi! Söz yazarı tepkisinde Türkiye maçını örnek gösterdi 09:26 Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi patlak verdi! Söz yazarı tepkisinde Türkiye maçını örnek gösterdi 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 22:43 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor

Son Dakika Haberleri
11:32 Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı
11:08 Erzurumlu iş insanı, katıldığı bir düğünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
11:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdesini vermişti! İşvereni rahatlatacak, prim ve vergi teşviki detayları geldi
10:50 Son Dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Yunan mevkidaşı Panagiotopulos'a sert tepki: Bencillikten uzak ve mantık çerçevesinde konuşmalı
10:38 Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
10:10 Dünyanın en zenginleri kampta! Toplam servetleri 825 milyar dolar
10:08 Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar
09:57 Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu
09:33 Hayvan otlatmak için evden çıktılar! İki kardeşin cansız bedeni gölette bulundu
09:22 Pandemi özel okulları batırdı! Okullar öğrencileriyle birlikte satışa çıkarıldı
Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı         
11:44
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdesini vermişti! İşvereni rahatlatacak, prim ve vergi teşviki detayları geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdesini vermişti! İşvereni rahatlatacak, prim ve vergi teşviki detayları geldi         
11:07
Şişli'deki bir seyahat acentesinin İranlı turistlere Şişli'deki bir seyahat acentesinin İranlı turistlere "İstanbul'a gel 2 bin 700 liraya BioNTech ol" kampanyası başlattığı iddia edildi         
10:19
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Uyanıklığın böylesi! İlk eşinden boşanmadan ikinci kez evlenmek için abisinin kimliğini çaldı Uyanıklığın böylesi! İlk eşinden boşanmadan ikinci kez evlenmek için abisinin kimliğini çaldı         
09:29
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 11:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çayırın efsanesi" Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, gelecek yıl vedaya hazırlanıyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement