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Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

28.01.2022 10:20
Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı merkez Atatürk mahallesi, Sanayi sokakta meydana gelen olayda Mahmut A.'ya ait evde sobadan sızan karbonmomoksit gazından 2 kişi zehirlendi. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine ikamete sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - ERZİNCAN

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Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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