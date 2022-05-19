Çayırlı'da annelere madde bağımlılığı anlatıldı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde madde bağımlılığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle hayata geçirdiği, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çayırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonu ve müftülük binasında eğitim toplantısı düzenlendi.

Eğitim toplantısında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri masaya yatırıldı.

Anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması, anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi konularında bilgi verildi.

Ayrıca proje ile annelerin narkotik maddelerin ve etkilerinin tanınması, mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik eğitimler verildi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Yoğun ilgi gören toplantıda Narkotik ekipleri bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşarak broşür dağıttı. - ERZİNCAN