Çayırlı'da minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
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Çayırlı'da minibüs devrildi: 8 yaralı

04.03.2022 12:36
Çayırlı'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde buzlanan yolda kayan minibüs devrildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde buzlanan yolda kayan minibüs devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyü çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K., idaresindeki 24 AAN 959 plakalı minibüs buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çayırlı Devlet Hastanesi ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Erzincan, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çayırlı'da minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika


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