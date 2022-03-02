Çayırlı'da yangın tatbikatı - Son Dakika
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Çayırlı'da yangın tatbikatı

02.03.2022 07:11
Çayırlı'da yangın tatbikatı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan 29 Ekim İlköğretim Okulunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan 29 Ekim İlköğretim Okulunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çayırlı Belediyesi itfaiyesi ve Çayırlı Entegre Devlet Hastanesinin ortaklaşa olarak düzenlediği yangın tatbikatı 29 Ekim İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler daha önce belirlenen çıkış yerlerinden tahliye edilerek güvenli yerlerde çember oluşturuldu.

Yangın tüpleri kullanılarak oluşturulan yapay ateş söndürülerek binada kalan öğretmenler kurtarıldı. Sağlık ekipleri ve okul ilk yardım ekibi ise okul içerisine girerek yaralı öğrenci kurtardı. Tatbikat başarılı bir şekilde herhangi aksaklığa mahal vermeden gerçekleştirdi. - ERZİNCAN

Çayırlı'da yangın tatbikatı

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Erzincan, 29 Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çayırlı'da yangın tatbikatı - Son Dakika


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