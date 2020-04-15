Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Çayırlı Kaymakamlığı'ndan alınan bilgide, "Erzincan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince ilçemize bağlı Yaylakent köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmış olup, köyümüze giriş çıkışlar yasaklanmıştır." denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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