Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çayırlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzincan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince ilçemize bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alınmış olup, köyümüze giriş-çıkışlar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan daha önceden de Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri karantinaya alınmıştı.

(İHA)