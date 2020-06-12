Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti - Son Dakika

KOCAELİ'de, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla birlikte fidan dikti, yerli tohum ekti. Çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Çiftçi, "Şehrimizi imar ederken, geleceğimizi de inşa ediyoruz" dedi.

Çayırova Belediyesi çocuklara doğa sevgisini aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Üzerinde 'Geleceğe tohum saçıyoruz' yazan tişört ve şapkalarla etkinliğe katılan çocuklar, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte önce fidan dikti, sonra da belediyenin boş arazisine yerli tohum saçtılar. Karabuğday ve çörek otu tohumları toprakla buluşurken, Başkan Çiftçi ve çocuklar fidanlara ve tohumlara su verdi.