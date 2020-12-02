Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü - Son Dakika

Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü

02.12.2020 12:51
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü, System.String[]

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında toplanan Çayırova Belediyesi Aralık ayı meclisinde gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında toplanan Çayırova Belediyesi Aralık ayı meclisinde gündem maddeleri görüşüldü.

Çayırova Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye Kültür Salonu'nda yapılan toplantıda belediyenin çalışmaları ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çiftçi, salgınla mücadele kapsamında kamu, kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, kurumlara araç ve personel desteği verdiklerini, karantinada olan vatandaşların talep etmeleri halinde evlerini dezenfekte ettiklerini ve pozitif hastaları arayarak taleplerini yerine getirdiklerin söyledi.

Başta Çayırova Devlet Hastanesi olmak üzere hazırlıkları tamamlanan ve önümüzdeki yıl başlayacak projelerle ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çiftçi, vatandaşların talebi üzerine daha merkezi konuma getirdikleri Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatının Haziran ayında başlayacağını söyledi. Son aşamaya gelen kent meydanı projesinin 2021 yılında başlayacağını ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova'ya 80 dönüm yeşil alan kazandırdıklarını ve Büyükşehir meclisinde kabul edildiğini söyledi. Şekerpınar'da planladıkları 'Bilgi Evi' ve sağlık ocağının yakın bir zamanda başlayacağını belirten Çiftçi, diğer projelerle ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Emek Mahallesi 49. sokakta yeni yapılan parka Akasya adının verildiği toplantıda, Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal yardım yönetmeliği maddesi oy birliği ile kabul edildi. Belediyede 2021 yılında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin aylık ücreti ve zabıta personelinin maktu mesai ücreti ile ilgili gündemin 3 ve 4. maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna, Şekerpınar Mahallesi 418 Ada, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 nolu parsellerde yapılan imar plan değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili beşinci madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 5 Ocak Salı günü saat 15.00'de yapılacak. - KOCAELİ

Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Aralık, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü - Son Dakika


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