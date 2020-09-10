Çayırova Belediyesi bitkisel atıkları gübreye dönüştürüyor

Çayırova Belediyesi, kurduğu kompost makinesiyle bitkisel atıklardan doğal gübre üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tasarrufa önem vererek kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde belediyenin ihtiyacı olan gübreyi üretmeye başladıklarını aktaran Çiftçi, "Kasım- mart ayını kapsayan budama döneminde park ve bahçelerimizden çıkan dal ve bitki atıklarını kompost gübreye dönüştürüyoruz. Dal ve bitki atıkları, üzerinde bulunduğumuz bu alana getirilerek makinede öğütülüyor. Parçalanan atıklar katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılarak sulanıyor ve büyük yığınlar haline getiriliyor. Oluşturulan yığınların sıcaklık ve nem takibi yapılarak fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Çiftçi, atıkların kompost gübreye dönüşümünün yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık 200 metreküp kompost gübre üretiminden yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağlıyoruz. Belediyemizin ihtiyacını karşılayan gübreyi başta fidan dikimleri olmak üzere, parklar, bahçe ve kavşak peyzajı ve birçok alanda kullanıyoruz."