Çayırova Belediyesi internetten yayın yapan çocuk kanalı kurdu - Son Dakika

Çayırova Belediyesi internetten yayın yapan çocuk kanalı kurdu

28.01.2021 10:53
Çayırova Belediyesi internetten yayın yapan çocuk kanalı kurdu, System.String[]

Çayırova Belediyesi tarafından çocuklara yönelik Youtube'dan yayın yapan çocuk televizyonu kuruldu.

Çayırova Belediyesi tarafından çocuklara yönelik Youtube'dan yayın yapan çocuk televizyonu kuruldu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çok sıkıldığını belirtti.

Bu süreçte her alanda vatandaşların yanında olduklarını aktaran Çiftçi, "Çayırova Çocuk TV'yi kurmaktaki en önemli amaçlarımızdan birisi teknoloji çağındaki çocukların özellikle salgın sürecinde evlerde kalarak sıkıldıkları bugünlerde internetin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını ve eğlenerek eğitici öğretici bilgilerle dolu çocuk TV'yi izlemelerini sağlamak" diye konuştu.

-"Sadece Kocaeli değil ülkemizin her yerinden çocukların seyretmelerini hedefliyoruz"

Çocukların, Çayırova Çocuk TV'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları söyledi:

"Pandemide en fazla mağdur olan hem okul hem de mahalle arkadaşlarından uzak kalarak, psikolojileri bozulan çocuklarımızın rahatlaması ve eğitici programlar ile bilgilenmeleri için Çayıova Belediyesi Çocuk TV projesini başlattık. Sadece Kocaeli değil ülkemizin her yerinden çocukların seyretmelerini hedefliyoruz. Çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Çocuklar Çayırova Çocuk TV ile mutlu olacak. Çayırova Çocuk TV'yi kurmamızdaki amacımız, Çocuklarımız interneti kullanıyorken etkin bir şekilde hem eğlenerek hem de öğrenerek öncelikle milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak. İnternetin olumsuz etkilerinden çocuklarımızı uzaklaştırmak. Çayırova Çocuk TV kanalımızı Türkiye'mizin tüm çocuklarına armağan ediyoruz."

Öte yandan ilçede yaşayan çocuklar, Çayırova Çocuk TV'yi kurulmasını sağlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Kocaeli, Youtube, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çayırova Belediyesi internetten yayın yapan çocuk kanalı kurdu - Son Dakika


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