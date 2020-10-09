Çayırova Belediyesi kaymakamlıkta hizmet birimini açtı - Son Dakika

Bünyamin Çiftçi vatandaşların daha hızlı ve kolay hizmet alabilmesi için Çayırıova Kaymakamlığı'nın giriş katına Emlak Servisi ek hizmet birimini hizmete açtı.

Çayırova Belediyesi, tapu öncesi ve sonrası işlemlerde vatandaşların belediye gidip, gelmemesi ve yerinde hizmet alabilmesi için önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Mali Hizmet Müdürlüğüne bağlı emlak servisi ek hizmet birimi Çayırova Hükümet konağındaki tapu müdürlüğünün karşısında faaliyete başladı. İlçe halkının, belediye binasındaki emlak servisinde gerçekleştirdiği tüm işlemleri yapabileceği ek hizmet biriminde bir vezne ile iki banko personeli çalışıyor. Nakit ve kredi kartı ile vergi tahsilatı, belediye gelirleri tahsilatı, emlak beyanı, satış öncesi ve sonrası işlemler, rayiç değerleri, elektrik, su doğalgaz evrakları işlemlerinin yapıldığı hizmet birimi, tapuda işi olan vatandaşlara belediye gitmeden hizmet almaları için büyük kolaylık sağlıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emlak Servisi ek hizmet biriminde incelemelerde bulundu. Vatandaşları mutlu ve memnun etmek için çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, ilçe halkımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet alabilmesi için çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi. - KOCAELİ