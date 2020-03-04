Çayırova Belediyesi, Kızılay ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayırova Belediyesi, Kızılay ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Çayırova Belediyesi, Kızılay ile işbirliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Çayırova Belediyesi ile Türk Kızılay Çayırova Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çayırova Belediyesi, Kızılay ile işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]

Çayırova Belediyesi ile Türk Kızılay Çayırova Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk Kızılay Çayırova Şubesi Başkanı Dr. Ali Öncü ile işbirliği protokolü imzaladı. Çayırova'da bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızlı ve daha fazla yardım yapmayı kapsayan işbirliği protokolünü imzalayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çiftçi, protokol ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine belediye imkanları dahilinde gerçekleştirdikleri yardımları daha da artıracaklarını söyledi.


Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak giyim, gıda, temizlik ve diğer ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında koordinasyon içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çiftçi, güçlerini birleştirdikleri Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü'ye teşekkür etti. Dr. Ali Öncü ise ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili belediye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızılay'ın her zaman ihtiyaç anında yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Çayırova, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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