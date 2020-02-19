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Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı
7 saat önce
Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen personeller arası masa tenisi turnuvası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen personeller arası masa tenisi turnuvası başladı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin açılışını yaptığı turnuvaya her birimden toplamda 50 personel katıldı. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran personeller ikinci tura yükseldi. Eleme usulü gerçekleştirilecek ikinci tur karşılaşmalarının ardından personeller finalde mücadele edecek. 5 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek final karşılaşmaları ile turnuvanın şampiyonu belli olacak. - KOCAELİ
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