Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı

7 saat önce

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen personeller arası masa tenisi turnuvası başladı.

Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı, System.String[]

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen personeller arası masa tenisi turnuvası başladı.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin açılışını yaptığı turnuvaya her birimden toplamda 50 personel katıldı. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran personeller ikinci tura yükseldi. Eleme usulü gerçekleştirilecek ikinci tur karşılaşmalarının ardından personeller finalde mücadele edecek. 5 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek final karşılaşmaları ile turnuvanın şampiyonu belli olacak. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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