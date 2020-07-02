Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika

Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Çayırova Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Çayırova Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı


Çayırova Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşti. Yoklama ve meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarıyla başlayan toplantıda Başkan Çiftçi, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yılı denetim komisyon raporuyla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinde revize yapılması oy birliği ile kabul edildi. Pandemi dolayısıyla mağduriyet yaşayan pazarcı esnaflarının işgal harçlarında indirim yapılması maddesi ile 2019 yılı gelir-gider kesin hesapları maddesi plan bütçe komisyonuna havale edilirken, Çayırova Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.


Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 7 Temmuz Salı günü saat 15.00'de Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşecek. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika

Son Dakika

10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi 10:53 Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı 10:39 Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek 10:33 Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada 10:33 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı 10:30 Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu 10:24 Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı 10:08 Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi 10:00 Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim 09:57 Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası 09:47 Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak 09:25 Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır 08:44 Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı 08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
23:07
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
18:33
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 11:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]