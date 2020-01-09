Çayırova Belediyesi, muhtarlarla çalışmaları konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayırova Belediyesi, muhtarlarla çalışmaları konuştu - Son Dakika

Çayırova Belediyesi, muhtarlarla çalışmaları konuştu

6 saat önce

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında muhtarlarla istişarelerde bulunuldu.

Çayırova Belediyesi, muhtarlarla çalışmaları konuştu, System.String[]

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında muhtarlarla istişarelerde bulunuldu.


Çayırova Belediyesi, ilçedeki 9 mahalle muhtarı ile koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, mahalle muhtarları ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya Sosyal İşler Müdürü Talha Dülgerbaki, müdürlük personeli, mahalle muhtarları ile Kızılay Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü'de katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, belediyenin hizmetleri ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu muhtarların görüş, öneri ve taleplerini de dinledi. Çayırova 'ya kurulacak halk ekmek büfesi, yeni sisteme geçilen sosyal yardımlar, beyaz masanın çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine verilecek Çayırova Kart hakkında açıklamalar yapan Başkan Yardımcısı Arıkboğa, bu konularla ilgili muhtarların öneri ve görüşlerini de dinledi.


Sosyal belediyecilikte öncü ve örnek çalışmalar yapan Çayırova Belediyesi'nin muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine daha da hızlı ulaşması sağlanacak. - KOCAELİ

Talha Dülgerbaki, Çayırova, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
21:16 DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
21:16 Erzurum'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
21:15 Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
21:12 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
21:10 Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:21:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çayırova Belediyesi, muhtarlarla çalışmaları konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]