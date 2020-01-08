Çayırova Belediyesi'nde sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi'nde sözleşme imzalandı

6 saat önce

Çayırova Belediye ile BEM-BİR-SEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.

Çayırova Belediyesi'nde sözleşme imzalandı, System.String[]

Çayırova Belediye ile BEM-BİR-SEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi'nde çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Bem-Bir-Sen Çayırova Belediyesi Temsilcisi Melik Akdaş da hazır bulundu.


Toplantı sonrası Başkan Çiftçi, belediyede çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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