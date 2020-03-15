Çayırova Belediyesi'nden etiket denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayırova Belediyesi'nden etiket denetimi - Son Dakika

Çayırova Belediyesi'nden etiket denetimi

6 saat önce

Çayırova Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıların engellenmesi amacıyla fiyat denetimleri yapıyor.

Çayırova Belediyesi'nden etiket denetimi, System.String[]

Çayırova Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıların engellenmesi amacıyla fiyat denetimleri yapıyor.


Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından harekete geçti. Özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen ekipler ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Fiyat ve etiket kontrolünün yanı, sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerinde fiyat artışının önlenmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Çayırova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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