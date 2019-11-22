Son Dakika Haberleri: Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
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Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!

6 saat önce

Çayırova Belediyesi, belediye ve belediye başkanın adını kullanarak yardım, para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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Çayırova Belediyesi, belediye ve belediye başkanın adını kullanarak yardım, para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.


Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada," Son günlerde Çayırova belediyesi ve belediye başkanının adı kullanılarak bazı işyerlerinden bağış ve burs talep edildiğini öğrendik. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu tür olaylara maruz kalan kişilerin şikayetlerini mutlaka adli mercilerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - KOCAELİ

Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
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