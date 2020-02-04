Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.


Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında meclis salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İdlib'de şehit düşen askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk bayrağını yırtan Yunanistan milletvekilini de kınadı. Elazığ'da yaptığı incelemeler hakkında bilgiler veren Çiftçi, Çayırova halkının yardımlarını depremzedelere ulaştırdıklarını belirterek, deprem bölgesinde devlet ve millet kaynaşması ile yaraların sarıldığını görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.


Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 4 Mart Çarşamba günü saat 15.00'de yapılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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