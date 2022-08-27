Zabıtadan market denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan market denetimi

27.08.2022 11:34
Zabıtadan market denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceledi. Reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkları titizlikle inceledi. Ayrıca denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyerek market yetkililerine uyarılarda bulundu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan market denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Zabıtadan market denetimi - Son Dakika
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