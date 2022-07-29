Zabıtadan pazar denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Çayırova halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını gece gündüz titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçede kurulan pazarları denetleyen ekipler, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, gramaj kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol etti. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pazarcılara hijyen şartlarına uygun hareket edilmesi noktasında uyarılarda bulundu. Öte yandan ekipler rutin olarak yaptıkları market, fırın, kasap ve pastane denetimlerine devam ediyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüğünü bildirdi. - KOCAELİ