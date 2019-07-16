Son Dakika Haberleri: Çayırova'da 15 Temmuz'un yıldönümü binler birlik oldu
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Çayırova'da 15 Temmuz'un yıldönümü binler birlik oldu

1 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çayırova'da meydana inen binlerce vatandaş, 'Vatan nöbeti' tuttu.

Çayırova'da 15 Temmuz'un yıldönümü binler birlik oldu, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çayırova'da meydana inen binlerce vatandaş, 'Vatan nöbeti' tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Çayırova'da düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 15 Temmuz anma programı protokol üyelerinin Şekerpınar şehitliğini ziyaret etmesinin ardından Çayırova Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunması ile başladı. Programın akşamki bölümü ise Çayırova Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nden vatan nöbetinin tutulacağı Çayırova Polis karakolu önüne yapılan Demokrasi ve milli birlik günü yürüyüşü ile başladı. Hain darbenin yıl dönümünde vatan ve millet sevgisini göstermek için ellerinde Türk bayrağı ile kültür merkezi önünde toplanan yüzlerce Çayırovalı, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları ile birlikte omuz omuza kenetlenerek programının yapılacağı alana yürüdüler. Buradaki program saygı duruşu, istiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu gün burada, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlemek için vatan sevgimizi dostlarımızla birlikte coşkuyla yaşamak, vatan aşkımızı düşmanlarımıza karşı hep birlikte haykırmak için, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı göstermek için toplanmış bulunuyoruz" dedi. - KOCAELİ
Çayırova, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:05 Kaynak: İHA
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