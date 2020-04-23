Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor - Son Dakika

Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor

7 saat önce

KOCAELİ Çayırova Belediyesi kurduğu maske üretim atölyesinde günde 15 bin maske üretiyor.

Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor, System.String[]

KOCAELİ Çayırova Belediyesi kurduğu maske üretim atölyesinde günde 15 bin maske üretiyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi vatandaşların ihtiyaç duyduğu maskeyi üreterek halka dağıttıklarını söyledi.

Çayırova Belediyesi maske üretim atölyesi kurdu. Belediyenin Bilgi Evleri'nde görev yapanların çalıştığı imalathanede günlük yaklaşık 15 bin maske üretiliyor. Çayırova Belediye Bakanı Bünyamin Çiftçi sık sık atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları takip ederken, kendisi de makine başına geçerek maske dikti.

Bünyamin Çiftçi vatandaşların ihtiyaç duyduğu maskeyi ürettiklerini belirterek, "Koronovirüsle mücadele kapsamında kişisel hijyen çok önemli. Bilim kurulumuz bu konuya özellikle vurgu yapıyorlar. Biz de Çayırova ilçemizde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu maske temini noktasında geçen haftaya kadar alım yaparak vatandaşımızın bu konudaki ihtiyacını karşılıyorduk. Ancak bu süreçte maske ihtiyacı devam edeceği için belediye olarak hijyenik olarak vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını gidermek adına Bilgi Evlerimizdeki görevlilerimizle böyle bir faaliyete başladık. Üretim alanımız hijyen kurallarına uygun. Gerekli tüm önlemlerin alındığı bir ortamda vatandaşımızın ihtiyacı olan maske üretimine başladık. Günlük 15 bin civarında maske üretiyoruz" dedi.

Maskeleri vatandaşların evlerine giderek teslim ettiklerini söyleyen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Çayırova'da yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz ve bizzat belediye çalışanlarımızla vatandaşlarımızın evlerine götürerek teslim ediyoruz. Biz, özellikle Çayırova'da yaşayan vatandaşlarımıza gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları noktasında istirham ediyoruz. Bizler vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu taktirde çağrı merkezimize rahatlıkla ulaşabilirler. Vefa Destek ekibimiz de sürekli sahada taleplerini bize ilettikleri taktirde derhal yerine getirilecektir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve sabretmeleri. Çok yakın bir zamanda hep birlikte kucaklaşacağız, tekrar sokakları dolduracağız ama şimdilik evde kal Türkiye diyorum."


Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:37 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Trump ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı Tekirdağ'da havada şaşırtan cisim İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 18:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]