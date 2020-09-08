Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor - Son Dakika

Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çayırova Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıp, akülerini yeniledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımı ile belediye önünde düzenlenen programda, vatandaşlara yeni aküleri teslim edildi. Programa, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli koordinasyon merkeziyle, ilçede engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çayırova'da 4 bine yakın engelli vatandaşın bulunduğunu kaydeden Başkan Çiftçi, "Engelli kardeşlerimizden gelen talep doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptığımız kardeşlerimizin akülerini de yeniledik" dedi.

Belediye bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi'nin 7 personel ve 4 araçla engelli vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çitçi, "Akülü araç, mekanizmalı hasta yatağı, medikal sarf malzeme ve hastane ulaşımı hizmeti verdikleri engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız ve hizmetindeyiz" diye konuştu.

Engellilerin kendileri için çok özel olduğunu belirten Başkan Çiftçi, göreve gelir gelmez önem ve öncelik verdikleri engelli merkezi projesinin çizimine başladıklarını ve en kısa sürede yapımına başlayacaklarını, projeyi tamamladıklarında ilçede yaşayan engelli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı önemli bir hizmeti hayata geçireceklerini ifade etti. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Çukur dizisine dahil olan İrem Sak, kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Koronavirüs salgını sonrası sarımsak turşusu yok satıyor HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 54 milyon dolar kredi aldı Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir 3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim Meşaleli pankartlı ilginç evlilik teklifi, "sosyal mesafe" cezasıyla bitti ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi Bursa'da otobüs çarpan yaşlı adamın ölümden son anda kurtulduğu anlar kamerada Belediye personelinin başına silah dayayıp "şaka" yapmıştı! Mahalle halkı, muhtarına sahip çıktı
Mansur Yavaş'tan belediye meclis toplantısına damga vuran sözler: Belediye koronadan kırılıyor Mansur Yavaş'tan belediye meclis toplantısına damga vuran sözler: Belediye koronadan kırılıyor         
09:42
"Kronik sakat değil" diyen Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın?         
09:41
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum         
09:23
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı         
08:40
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi         
08:31
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Sörloth'un 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Norveç, Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendi Sörloth'un 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Norveç, Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendi         
23:43
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Everton, Galatasaray ile adı geçen James Rodriguez'i kadrosuna kattı Everton, Galatasaray ile adı geçen James Rodriguez'i kadrosuna kattı         
22:53
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi         
21:57
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı         
20:23
Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi         
19:50
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu         
19:23
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 11:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei