Çayırova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Emre T. idaresindeki 41 AEU 978 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan G'ye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak düşen İhsan G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhsan G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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