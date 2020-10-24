Çayırova'da iki dönel kavşağa düzenleme - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği ve ulaşımın daha konforlu olması amacıyla Çayırova'daki iki kavşakta çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği ve ulaşımın daha konforlu olması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci ve Muammer Aksoy caddelerinin kesişimin de bulunan kavşakta da zaman içinde ihtiyaçların genişlemesi nedeni ile düzenlemeye gidildi. Bölgeye bazı yolların ulaşamaması nedeniyle kavşak noktasında yeniden düzenlemeler yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışma ile yeniden düzenlenen kavşak, 366. Sokak'tan gelen vatandaşların erişimine sundu.

Ayrıca Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir diğer bölge ise trafik güvenliğinin sağlanması için yeniden düzenlendi. - KOCAELİ