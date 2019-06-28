Son Dakika Haberleri: Çayırova'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Çayırova'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

10 dakika önce

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 9 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Çayırova'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 9 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde başlatılan ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belirlenen program doğrultusunda mahallelerde gezen araçlar ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlaçlama çalışmasında sokak ve caddeler sinekle mücadele kapsamında ilaçlanıyor. Çayırova halkının yaz aylarını sinek, böcek ve haşerat'ten uzak şekilde geçirmeleri için gezici araçlar tüm mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini yaz ayı boyunca sürdürecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
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