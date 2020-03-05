Çayırova'da Mart meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayırova'da Mart meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Çayırova'da Mart meclisi gerçekleştirildi

14 dakika önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında belediye meclis salonunda Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Çayırova'da Mart meclisi gerçekleştirildi, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında belediye meclis salonunda Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Çayırova Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantı şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Mecliste konuşma yapan Başkan Çiftçi, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere muvaffakiyet ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclise bilgiler veren Başkan Çiftçi, Çayırova'ya hizmet ettiklerini, çocuklara daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalıştıklarını, gelecek nüfusa göre planlamalar yaptıklarını kaydetti.


Belediye birimlerinin vatandaşlara hizmete devam ettiğini, eksiklere anında müdahale edildiğini anlatan Çiftçi, imar servisine yeni vizyon tanımladıklarını, ruhsat harçları ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi. Çiftçi, Park Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Çayırova'yı bahar ayına hazır hale getirecek çalışmalara devam ettiği sözlerine ekledi. Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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