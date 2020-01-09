Çayırova'da Ocak meclisi tamamlandı - Son Dakika
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Çayırova'da Ocak meclisi tamamlandı

6 saat önce

Çayırova Belediyesi Ocak ayı ikinci meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Çayırova'da Ocak meclisi tamamlandı, System.String[]

Çayırova Belediyesi Ocak ayı ikinci meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.


Çayırova Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumla tamamlandı. Meclis toplantı salonunda yoklama ve meclis üyelerine gündem dışı söz verilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çiftçi, Sarıkamış'ta düzenlen anma programına katıldığını, harekatın 105. yılında Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlarımızın şehitleri anmaya geldiğini söyledi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.


Gündemin birinci ve ikinci maddeleri olan ilçe sınırlarında bulunan 1301 Ada, 5 ve 13 numaralı parseller ile 2093 ada, 1 numaralı parselde uygulama imar plan değişikliği, süre uzatımı ve bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi için oy birliği ile yeniden komisyona havale edildi. Belediyede 2020 yılında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin aylık ücreti ve zabıta personelinin maktu mesai ücreti oy birliği karara bağlandı. Mezar yeri tahsis işlemlerinde uygulanacak esasların belirlenmesi ve mezar yeri ücret tarifesinde revize yapılması ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde revize yapılması ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 2020 yılı ücret tarifelerinde revize yapılmasına oy birliği karar verildi.


Bir sonraki meclis toplantısının 4 Şubat Salı günü saat 15.00'de yapılmasına oy birliği ile karar verildi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Sarıkamış, Çayırova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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