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Çayırova'da Türkü ziyafeti

6 saat önce

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri dinleyicileri mest etti.

Çayırova'da Türkü ziyafeti, System.String[]

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri dinleyicileri mest etti.


Unutulmaya yüz tutmuş türküleri yaşatmak, Çayırova'daki yetenekli sesleri keşfetmek ve ilçenin kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırmak için Çayırova Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Topluluğu, ilk konserini Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde verdi. Eylül ayında Şef Ünal Dursun'un yönetiminde eğitime başlayan ve üç aylık yoğun bir çalışmanın ardından yetenekli seslerden kurulan Türk Halk Müziği Topluluğu konserine Çayırovalılar büyük ilgi gösterdi. Kültür Merkezi konferans salonunu dolduran vatandaşlar örfümüzü ve kültürümüzü anlatan türküleri büyük bir keyifle dinledi. Şef Ünal Dursun'un yönetiminde ilk kez sahne alan, sesleri ile dinleyicilerden tam not alan konserde görme engelli Suriye'li iki kardeşin söylediği türkü duygusal anlar yaşattı. Önce hikayelerinin anlatılıp sonra yetenekli seslerin koro ve solo yorumladığı türü konserini Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ile Kenan Tuzcu, Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, belediye meclis üyeleri ile her yaş grubundan vatandaşlar ilgiyle dinledi. Çayırovalıların büyük beğenisini kazanan Türk Halk Müziği Topluluğu önümüzdeki süreçte ara ara konser vermeye devam edecek. - KOCAELİ

Necmettin Erbakan, Çayırova, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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