Çayırova'da vatandaşın talebi 1 haftada yerine getirildi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Çayırova Cumhuriyet Mahallesi ziyaretinde vatandaşların talep ettiği park, 1 haftada inşa edildi.

İlçe merkezlerine götürdükleri hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerindeki yeşil alanları çevre düzenlemesi yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşların park isteğini kırmayan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından bir hafta içerisinde yerine getirildi. Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi ile Gökalp sokağın kesişimindi bulunan bin 200 metrekarelik alana park inşa edildi.

Çalışma dahilinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, 6'lı takım fitness alanı, bir adet çocuk oyun grubu, bir adet Osmanlı Çeşmesi, 3 adet Japon çatılı kamelya, 4 adet aydınlatma direği, 3 metre genişliğinde bir adet giriş kapısı ve diğer pek çok imalatı gerçekleştirdi. Park alanına farklı türlerde 74 adet fidan dikimi yapılırken alanın her zaman yeşil kalabilmesi için 750 metrekare alana yönelik otomatik sulama sistemi kuruldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun bir iş temposu ile bir haftalık kısa bir sürede tamamladı. Toplamda bin 200 metrekarelik alanda 750 metrekare yeşil alan ve 310 metrekare sert zemin oluşturuldu. Ayrıca parkın çevresi panel çitler ile çevrildi. - KOCAELİ