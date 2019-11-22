Son Dakika Haberleri: Çayırova'da vezneler hafta sonu açık
Son Dakika Güncel Çayırova'da vezneler hafta sonu açık - Son Dakika

Çayırova'da vezneler hafta sonu açık

6 saat önce

Çayırova Belediyesi vezneleri, 2 Aralık'ta sona eren emlak, iş yeri çevre temizlik ile ilan reklam vergisi ödemeleri için bu hafta sonu açık olacak.

Çayırova'da vezneler hafta sonu açık, System.String[]

Çayırova Belediyesi vezneleri, 2 Aralık'ta sona eren emlak, iş yeri çevre temizlik ile ilan reklam vergisi ödemeleri için bu hafta sonu açık olacak.


Çayırova Belediyesi vezneleri Emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için Cumartesi ve Pazar günü mesai saatleri içinde hizmet verecek. 2 Aralık'ta sona erecek vergi ödemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlayan belediye yetkilileri, 24-25 Kasım tarihlerinde veznelerin 08: 30-17: 30 saatlerinde hizmet vereceğini bildirdiler.


Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi'ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı belediye hesabına, tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden on- line olarak ödeme yapılabileceğini bildirdiler. - KOCAELİ

Çayırova, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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