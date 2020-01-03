Çayırova'da yılın ilk meclisi toplandı - Son Dakika
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Çayırova'da yılın ilk meclisi toplandı

6 saat önce

Çayırova Belediyesi meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında toplandı.

Çayırova'da yılın ilk meclisi toplandı, System.String[]

Çayırova Belediyesi meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında toplandı.


Çayırova Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin Başkanlığı'nda meclis salonunda yapılan toplantı, yoklama ile başladı. Bir önceki meclis karar özetlerinin okunmuş sayılmasının oy birliği ile kabul edildiği toplantıda meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, çalışmalarla ilgili bilgi vermesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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