Son Dakika Haberleri: "Çayırova'da Zafere Koşacağız"

"Çayırova'da Zafere Koşacağız"

19 dakika önce

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Ağrılılar Derneği'nce organize edilen kahvaltı programına katıldı.

Çayırova Ağrılılar Derneği tarafından organize edilen kahvaltı programının konuğu Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Gelecek haftalarda Çayırova ilçesi için güzel bir beyanname ile halkın karşısına çıkacaklarını ifade eden Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Seçim beyannamemizde belirteceğimiz çalışmaların hiçbiri gelişi güzel, yalnızca oy alabilmek için yer alan projeler olmayacaktır. Beyan ettiklerimizi yapmakla kalmayıp, birçok farklı çalışmayla da halkımızın gönlüne girmeye çaba göstereceğiz. Çayırova'da heyecanı son ana kadar diri tutup, zafere koşacağız" ifadelerine yer verdi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Kahvaltı programına Başkan adayı Bünyamin Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, KOTSİAD Başkanı Mehmet Allak, eski Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, Ağrı Kültür Dernekler Federasyonu Marmara Bölge Başkanı Mehmet Uşen, Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan, Tuzla Ağrılılar Dernek Başkanı Abdullah Sayan, Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız, Ağrılı iş adamları, dernek yöneticileri ile Ağrılı hemşehriler katıldı.

DEĞİŞİMİ GÖZLEMLEDİK

Kahvaltı sonrası açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız "Bizler uzun yıllardır Çayırova'da yaşayan ve bulunduğumuz bölgenin eski halini de bilen kişileriz. Çayırova'daki değişimi hep birlikte gözlemledik. Belediye başkan adayı olan Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da ilçe başkanlığı da yapmış, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve adaletli olması ile tanınan bir kişidir. Çayırova'da yapılan çalışmalara, daha güzellerini ve farklılıkları katacağına inanıyorum" dedi.

ÇİFTÇİ'YE GÜVENİMİZ TAM

Dernek başkanı Vezir Yıldız'dan sonra bir konuşma yapan AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, "belediye başkan adayımıza güvenimiz tam, parti teşkilatları olarak her zaman yanındayız. Çayırova'ya hizmet AK Parti belediye başkanlarımız ile gelmiştir ve öyle olmaya devam edecektir. 31 Mart günü inşallah Çayırova'da yerel seçimlerde aldığımız en yüksek oyla sandıktan çıkacağız. Bu çerçevede Ağrılı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz" dedi.

ZAFERE KOŞACAĞIZ

Programda son olarak konuşan ve sözlerine "Asla günü kurtarmanın derdinde olmadık" diyerek devam eden Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Önümüzdeki haftalarda açıklayacağımız seçim beyannamemizde belirteceğimiz çalışmaların hiçbiri gelişi güzel, yalnızca oy alabilmek için yer alan projeler olmayacaktır. Beyan ettiklerimizi yapmakla kalmayıp, birçok farklı çalışmayla da halkımızın gönlüne girmeye çaba göstereceğiz. Çayırova'da heyecanı son ana kadar diri tutup, zafere koşacağız. Her çalışmamızda halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Çayırova hepimizin, Çayırova'da yaşayan bir belediye başkan adayı olarak desteğinize talibim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:18 Kaynak: Bültenler

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