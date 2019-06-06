Son Dakika Haberleri: Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (3)
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Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (3)

1 saat önce

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (3), System.String[]

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:19 Kaynak: DHA
Kocaeli, Çayırova, Güncel
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