Çayırova Ekim ayı meclisi tamamlandı

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti.



Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclisinde bir önceki meclis karar özetleri oy birliği ile kabul edilerek meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarından sonra gündem maddeleri görüşüldü. Mülkiyeti belediyeye ait hisse satışlarında uygulanacak taksit sayısının 48 ay olarak belirlenmesine yönelik kararının revize edilmesi ile ilgili hukuk dilekçe ve tetkik komisyonunun süre uzatma talebi oy birliği ile kabul edildi. Meclisin devamında ise gündem maddelere görüşülerek karara bağlandı.



Öte yandan meclis toplantısı sonrasında Başkan Çiftçi, mahalle danışma meclisinin beşincisini Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Yunus Ergüz İlkokulu bahçesinde düzenlenen Atatürk Mahallesi danışma Meclisi'ne Başkan Çiftçi'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çiftçi, "Bize verdiğiniz rekor oyu dikkate alarak gece gündüz demeden canla başla çalışacağız" dedi.



Hedeflerinin Çayırova'yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Çiftçi, "Sorunları istişare ederek çözmek istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde 2009 yılında hizmete giren mavi masanın işlevini genişlettik. Kayıt yaptıran vatandaşlarımızı sanayi kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Son 6 ay içinde 302 kardeşimizi işe yerleştirdik. Şehrimizin daha temiz olması için çalışmalar yapıyoruz. Çayırova halkına hizmet etmekten mutlu olduğunu, görev süresini dolu dolu geçirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Daha sonra sözü vatandaşlara bırakan Çiftçi, vatandaşların sorularını tek tek not alıp cevaplayarak, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi. - KOCAELİ