ÇAYIROVA FABRİKA YANGINI (1)

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın yanı sıra lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikada Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kimsenin bulunmadığı bildirilirken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını müdahale etti. Tesis alevler içerisinde kalırken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇAYIROVA(Kocaeli),

