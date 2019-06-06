Son Dakika Haberleri: ÇAYIROVA FABRİKA YANGINI (1)
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ÇAYIROVA FABRİKA YANGINI (1)

1 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

ÇAYIROVA FABRİKA YANGINI (1), System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın yanı sıra lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikada Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kimsenin bulunmadığı bildirilirken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını müdahale etti. Tesis alevler içerisinde kalırken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇAYIROVA(Kocaeli),  
 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
Kocaeli, Çayırova, Güncel
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