Çayırova fabrika yangını (1)
58 dakika önce
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Çayırova
ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çayırova ilçesinde bir bölümü lojistik deposu olarak kullanılan tekstil fabrikasında, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle kimsenin bulunmadığı bildirilen fabrikadaki yangına ekipler müdahale etti.
Alevler tesisi sararken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
- Kocaeli
Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu
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