Son Dakika Haberleri: Çayırova Fatih Caddesi'nde anket
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Çayırova Fatih Caddesi'nde anket

7 saat önce

Çayırova Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle ilçenin en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nin hafta sonu trafiğe kapatılıp kapatılmaması ile ilgili bir anket çalışması başlattı.

Çayırova Fatih Caddesi'nde anket, System.String[]

Çayırova Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle ilçenin en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nin hafta sonu trafiğe kapatılıp kapatılmaması ile ilgili bir anket çalışması başlattı.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sorunları vatandaşlarla istişare ederek çözmeye devam ediyor. Hizmetleri halka danışarak yapan Başkan Çiftçi, gerek seçimden önce gerek seçimden sonra vatandaşların Fatih Caddesi'nin araç trafiğine kapatılması ile ilgili yoğun talepleri üzerine caddede anket yapılması talimatını verdi. Çitçi'nin talimatı doğrultusunda harekete geçen Belediye ekipleri Fatih Caddesi'nde anket çalışması başlattı. Hem vatandaşlara hem de esnaflara, caddenin hafta sonu bir yada iki gün trafiğe kapatılıp kapatılmaması ile ilgili soru yöneltiliyor. Bir yandan vatandaşlarla diğer yandan caddede faaliyet gösteren tüm esnaflarla görüşen belediye yetkililerinin yaptığı anketten çıkan sonuca göre caddenin hafta sonu trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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