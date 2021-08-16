Çayırova Fatih Caddesi, yeni hali ile vatandaşın hizmetinde - Son Dakika

Şehrin birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki çok kullanılan caddeleri genişleterek şehir trafiğini rahatlatıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi'ndeki üstyapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

CADDE GENİŞLETİLDİ

Üstyapı çalışması öncesinde cadde, D-100 yan yoldan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne doğru tek yönde işliyordu. Yapılan üstyapı çalışması ile çiftli yönlü hale getirildi. Aynı zamanda ilçe çarşısına giden bu kısmı genişleten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, genişletilen kısımda asfalt serimi, kaldırım ve orta refüj çalışması gerçekleştirdi.

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Çayırova Fatih Caddesi'nin 4 şeritli yapılmasının, üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri çizildi. İlçeye giriş çıkışlarda trafiği rahatlatan üstyapı çalışması, ilçede yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı. Cadde başında dönel kavşakta ve yol üzerinde yakın zamanda çevre düzenlemesi de yapılacak.