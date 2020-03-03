Çayırova İstihdam Fuarına hazırlanıyor

Çayırova Belediyesi ile İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) iş birliğinde düzenlenecek olan istihdam fuarı Ekim ayında kapılarını açacak.



Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Koşkan, dernek yönetimi ile bölgedeki sanayi kuruluşlarından insan kaynakları müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Ekim ayında ilki gerçekleşecek "İşte İşin, İşimiz İş'iniz" konulu istihdam fuarı değerlendirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan fuarın tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Çayırovamız ve bölgemiz sanayi yoğunluklu bir bölge. Coğrafi konum itibariyle de önem arz eden bir noktadayız. Bölgemizde hem sizlerin hem de İKDAY'ın faaliyetlerini, işletmelerimizin çalışmalarını rahatlatmak amacıyla yerel yöneticiler olarak iş gücünü ve insan kalitemizi buluşturmak adına birlikte iş birliği yapma niyetiyle bir araya geldik" dedi.



Toplantının fuara destek amacı taşıdığını ifade eden Çiftçi, "Bizlerde sizlere nasıl yardımcı olabiliriz, istihdamı nasıl destekleriz, yerel yöneticiler olarak neler yapabiliriz diye planlamalar ve proje çalışmalarımıza başladık. Bizler bu çalışmayı önemsiyoruz. Bölgemiz, ilçemiz başta olmak üzere Gebze, Dilovası, Darıca ve hemen yanı başımızda Tuzla gibi önemli ilçeleri içinde barındırıyor. Bu çalışmanın hemen akabinde bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına yönlendirmeler yapıyoruz. Tabiki bu noktada daha profesyonel çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. İşte bu açıdan sizlerle birlikte çalışmak suretiyle bunu daha profesyonel hale getirmek ve sizin, üreticilerimizin, sanayi gücümüzün ihtiyaçlarını istihdam noktasında karşılamak istiyoruz" diye konuştu.



Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Koşkan, projenin oluşumu başta olmak üzere ilerlemesi ve bu aşamaya kadar gelmesi adına büyük bir destek sunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye ve Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Projenin amacının Kocaeli ve İstanbul'un buluşma noktasında daha fazla işveren ve çalışan ile temasa geçilerek istihdamın artırılması olduğunu söyleyen Koşkan, böylece işverenler ile potansiyel çalışanların buluşması da sağlamış olacaklarını ve etkinlik sürecinde sosyal, kültürel ve toplumsal gelişim amaçlı aktivitelerin de düzenleneceğini belirtti. - KOCAELİ