Çayırova, kent bayramlaşmasında buluştu

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.



Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra vatandaşların katıldığı bayramlaşma Çağdaşkent Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Merhametin, bereketin, kardeşliğin zirvede olduğu mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin gönül coğrafyamızdaki zulmün bitmesine vesile olmasını rabbimden temenni ediyorum. Bayramlar bizim için çok önemli. Bayramlarımızı dolu dolu ve hakkıyla idrak ediyoruz. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tekrar bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.



Program, konuşmaların ardından bayramlaşma ile son buldu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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