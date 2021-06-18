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Çayırova Kent Meydanı Projesi'nde altyapı deplaseleri yapılıyor - Son Dakika

Çayırova Kent Meydanı Projesi'nde altyapı deplaseleri yapılıyor

18.06.2021 09:46
Çayırova Kent Meydanı Projesi'nde altyapı deplaseleri yapılıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Kent Meydanı" projesi çalışmaları kapsamında bölgede bulunan altyapı hatlarının deplasesini yapıyor.

ALTYAPI HATLARININ DEPLASESİ YAPILIYOR

İSU Genel Müdürlüğü abonelerine kaliteli hizmet anlayışıyla Kocaeli genelinde yatırımlarına aralıksız olarak devam ediyor. Çayırova'da gerçekleştirilecek Kent Meydanı projesi kapsamında altyapı hatlarının deplase çalışmaları yapılıyor.Yapımı devam eden meydan projesinin altında kalacak mevcut hatlar iptal edilerek farklı noktalara taşınıyor. Özgürlük Mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında 100 mm çapında düktilfont, kanalizasyon hatlarında 400 mm çapında beton borular ve yağmur suyu hatlarında 2000 mm ve 800 mm aralığında beton borular kullanıyor.

900 METRE ALTYAPI HATTI YAPILACAK

Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Caddelerinde gerçekleştirilen deplase çalışmaları kapsamında 210 metre içme suyu hattı, 284 metre kanalizasyon hattı ve 403 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile birlikte toplamda 900 metre altyapı hattı yapılacak.

350 METRE ALTYAPI İMALATI TAMAMLANDI

2 cadde üzerinde yapılan çalışmalarda 118 metre kanalizasyon hattı, 126 metre içme suyu hattı ve 105 metre yağmur suyu hattı imalatı ile birlikte toplamda 350 metre altyapı hattının çalışması tamamlandı.

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çayırova Kent Meydanı Projesi'nde altyapı deplaseleri yapılıyor - Son Dakika


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