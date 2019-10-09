Son Dakika Haberleri: Çayırova kitap fuarı öğrencilerin akınına uğradı
Son Dakika Kültür Sanat Çayırova kitap fuarı öğrencilerin akınına uğradı

Çayırova kitap fuarı öğrencilerin akınına uğradı

1 saat önce

KOCAELİ Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Çayırova Kitap Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çayırova kitap fuarı öğrencilerin akınına uğradı, System.String[]

KOCAELİ Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Çayırova Kitap Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çayırova Kitap Fuarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde açıldı. Hafta sonuna kadar açık olacak olan kitap fuarı ilgi gördü. Yaklaşık 60 yayınevi kitap fuarında yer alırken, özellikle öğrenciler fuarı ziyaret ederek kitaplardan aldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi katılımdan memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 yayınevi fuarımıza katıldı. Biz özellikle eğitime bilime ve okumaya çok önem veriyoruz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. En iyi, en doğru yatırımın geleceğe, gençlere ve çocuklarımıza yapılan yatırım olduğu bilinciyle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk defa düzenliyoruz ve bu anlamda ilgi çok yüksek çok memnun olduk. Önümüzdeki yıllarda gelenekselleşecek. 7'den 70'e her kesime hitap ediyor bu da ayrı bir güzellik katıyor" dedi.


Necmettin Erbakan, Çayırova, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! Muhabir büyük panik yaşadı
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çayırova kitap fuarı öğrencilerin akınına uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]