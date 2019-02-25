Çayırova Konvoyu Muhteşemdi
27 dakika önce
Yaklaşık 300 araçlık konvoyla tüm Çayırovayı gezen ve halkı selamlayan Büyükşehir Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman ve Çayırova Belediye Başkan Adayı İlhami Bayrak çayırovalıların ilgisinden oldukça memnun kaldı
İyi Parti Çayırova'da gövde gösterisi yaptı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin belkide ilk konvoyu Çayırova'da yapıldı. Yaklaşık 300 araçlık dev konvoy İyi Parti'nin Çayırovadaki gücünü gösterirken. Büyükşehir belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman ve Çayırova Belediye Başkan adayı İlhami Bayrak konvoyla halkı selamladı.
Konvoy öncesi parti ilçe binasında bir araya gelen Dr. Kaman, çayırovadaki seçim çalışmaları hakkında Başkan adayı Bayrak'tan ve partililerden bilgi aldı. Morallerin yüksek olduğu Çayırova'da düzenlenen dev konvoyla başkan adayları büyük moral buldu.Havanın soğuna aldırmayan Büyükşehir adayı Dr. Kaman ve Çayırova Adayı Bayrak halkı selamlamayıda ihmal etmedi. Halkın İyi Parti konvoyuna ilgisi yoğun olurken vatandaşlarda konvoya el sallayarak ve ıslıklar çalarak destekler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:43 Kaynak: Bültenler
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