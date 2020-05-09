Çayırova meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika
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Çayırova meclisi olağanüstü toplandı

6 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısında kararlar oy birliği ile kabul edildi.

Çayırova meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısında kararlar oy birliği ile kabul edildi.


Çayırova Belediye meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Kültür Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, virüsle mücadele sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Olağanüstü meclis toplantısında, taşınmazlardaki belediye hisse satışlarında 19 Mart 2020 tarihinde ve 3 ay sonrasına kadar olan dönemde vadesi gelmiş ve henüz ödenmeyen taksit bedellerinin 3 ay ertelenmesine karar verildi. Belediyece kiralanmış, faaliyetleri durdurulan işyerlerinden kira bedeli alınmaması ve kapalı kaldıkları süre kadar sözleşme sürelerinin uzatıldığı toplantıda, belediyenin kiraladığı, zorunlu olarak kapatılmamış ancak bu süreçte faaliyette bulunmayan işletmelerin kira bedellerinin 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 ay tahsil edilmemesi kabul edildi.


Toplantıda, Cumhuriyet Mahallesi, Tuna Caddesi üzerinde bulunan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezindeki 1, 2, 3 ve 4 no'lu dükkanların 10 yıl süre ile kiralamak üzere encümene yetki verildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifelerinde yer alan yol katılım bedellerinde indirim yapılmak suretiyle revize yapılmasının kararlaştırıldığı olağanüstü meclis toplantısında, pandemi ile mücadele kapsamında acilen ihtiyaç duyulan, fakat meclisin yetkisinde olan bazı kararların meclisin olağan toplantısı beklenmeksizin belediye encümenince alınması ve meclisin ilk olağan toplantısında meclise sunulması kabul edildi.


Toplantının ardından virüsle mücadele sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclis üyelerine detaylı bir sunum yapıldı. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:34 Kaynak: İHA


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